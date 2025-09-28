پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: اپراتورهای تلفن همراه همچون گذشته پیگیر افزایش و اصلاح تعرفهها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفهها، از ادامه پیگیریهای آنان در این زمینه خبر داد.
وی گفت: اپراتورها مانند گذشته، همچنان بهصورت جدی پیگیر موضوع تغییر و افزایش تعرفهها هستند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این پیگیریها از طریق وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول از جمله ستاد تنظیم بازار در حال انجام است.
فتاحی با بیان اینکه مذاکرات در این خصوص ادامه دارد، تأکید کرد: اگرچه هنوز جمعبندی نهایی در مورد افزایش تعرفهها صورت نگرفته، اما رایزنیها در سطوح مختلف در جریان است.