بیماری هاری همچنان غیرقابل درمان و تنها راه مقابله با آن پیشگیری و کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون فنی و مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از افزایش موارد حیوان‌گزیدگی در حوزه تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و بر ضرورت مراجعه فوری افراد حیوان‌گزیده به مراکز درمان هاری تأکید کرد.

دکتر مهرداد پاریان زیتونی اظهار کرد: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، در شش ماه نخست سال گذشته بیش از هزار و ۲۵۶ مورد حیوان‌گزیدگی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی آبادان به ثبت رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه و مراجعه سریع افراد حیوان‌گزیده به مراکز درمانی، هیچ مورد فوت ناشی از بیماری هاری گزارش نشده است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از این بیماری افزود: هاری یکی از بیماری‌های ویروسی صددرصد کشنده محسوب می‌شود، اما در صورت انجام اقدامات پیشگیرانه و دریافت واکسن و سرم ضد هاری در اسرع وقت، قابل پیشگیری است.

لازم است مردم هرگونه گزش یا خراش ناشی از حیوان را جدی گرفته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند.

معاون فنی و مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان ایشان همچنین با رد باور نادرست درباره انتقال هاری صرفاً از طریق سگ‌ها خاطرنشان کرد: عامل بیماری هاری می‌تواند از طریق گزش یا خراش توسط حیوانات مختلف از جمله گربه، روباه، شغال، گرگ و سایر حیوانات وحشی یا اهلی آلوده نیز منتقل شود. از این رو، همه موارد حیوان‌گزیدگی نیازمند ارزیابی تخصصی و دریافت خدمات درمانی مناسب هستند.

دکتر پاریان زیتونی بیان کرد: تأمین و توزیع واکسن و سرم ضد هاری، نظارت مستمر بر عملکرد مراکز درمانی، اجرای برنامه‌های کنترل حیوانات ناقل و آموزش عمومی جامعه از جمله مهم‌ترین اقدامات معاونت بهداشت در راستای حفظ و ارتقای سلامت شهروندان در برابر این بیماری است.

وی یادآور شد: خدمات درمان هاری در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آبادان به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی ارائه می‌شود. مراکز فعال عبارتند از:

شادگان: پایگاه بهداشتی بیمارستان شهید معرفی زاده

مرکز خدمات جامع سلامت دارخوین

آبادان: مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی

بیمارستان شهید بهشتی

اروندکنار: مرکز خدمات جامع سلامت حضرت زینب

دکتر زیتونی تأکید کرد: تأخیر در مراجعه پس از حیوان‌گزیدگی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد. از این رو، همکاری و آگاهی مردم در مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی مهم‌ترین گام در پیشگیری از بروز بیماری هاری و حفظ سلامت جامعه است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان هم درباره به افزایش نگران کننده موارد گزش سگ‌های ولگرد و خطر ابتلا به بیماری هاری در استان هشدار داد.

دکتر مهرداد شریفی در همایش اضطراری بین بخشی بیماری هاری در استان درباره افزایش نگران‌کننده موارد گزش سگ‌های ولگرد و خطر بیماری هاری هشدار داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۲۱ هزار مورد گزش سگ گزارش شده است که اگر به موقع مداخله نمی شد، می‌توانست به ۲۱ هزار مورد ابتلا به هاری منجر شود.

وی با تاکید بر اینکه بیماری هاری همچنان غیرقابل درمان بوده و تنها راه مقابله با آن پیشگیری و کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد است، افزود: از مسئولان درخواست می‌شود با همکاری بین‌بخشی، اقدامات جدی برای کنترل این مشکل انجام دهند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین به افزایش ۱۰۰ درصدی موارد گزش سگ در استان طی ۵ سال گذشته اشاره کرد و هشدار داد: اگر اقدامات فوری انجام نشود، این مشکل می‌تواند به یک بحران جدی تبدیل شود.

وی از همه دستگاه‌های مرتبط خواست تا با هم افزایی و اتحاد، برای حل این مشکل تلاش کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر لزوم اختصاص بودجه کافی برای خرید واکسن‌های لازم و اجرای برنامه‌های کنترلی تأکید کرد و از همه شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با سگ‌های ولگرد، مراقب باشند و اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند.