به مناسبت هفته دفاع مقدس، توزیع اقلام تحصیلی میان دانش آموزان مددجو در خوزستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در این مراسم که در حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان (وزارت نفت -جنوب) برگزار شد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای خوزستان گفت: ماباید تلاش کنیم که هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نماند.

سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور با اشاره به اینکه امروز شرکت‌های نفتی خود را در زمینه مسولیت‌های اجتماعی مکلف کرده که این کار خداپسندانه انجام دهند بسیار زیبا و خوب است، ادامه داد: ما باید برای برچیدن کامل مدارس سنگی در استان تلاش کنیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد جواد تندگویان وزیر نفت کشورمان در جنگ تحمیلی تاکید کرد: دفاع مقدس درس‌های بزرگی به ما داد واین درس‌ها در طول زمان ادامه دارد یکی از این درس‌ها ایثار و از خودگذشتگی است.