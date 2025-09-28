به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به افتتاح نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در ارومیه این صندوق را ظرفیت خوبی برای رونق صادرات استان دانست و گفت: تقویت صادرات اولویت اصلی دولت است چرا که حتی تولید بدون صادرات نیز نمی‌تواند نقش خود را در شکوفایی اقتصادی ایفا کند.

رضا رحمانی با بیان ظرفیت‌های صنعتی و صادراتی آذربایجان غربی افزود: جذب سرمایه گذاری جدید با همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری استان اینوا آغاز خوبی را برای شناساندن استان در عرصه‌های جهانی رقم زد.

او با تاکید بر این که هر روز فرصت‌های سرمایه گذاری جدیدی پیش روی استان گشوده می‌شود خاطرنشان کرد: در آذربایجان‌غربی تصمیم گیری در ساماندهی مرز‌ها به استانداری واگذار شده و این فرصتی بی نظیر برای فعال‌تر شدن مرز‌ها به وجود آورده است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به این که هر روز موانع رشد اقتصادی جدیدی خصوصا در موضوع مرز‌های استان شناسایی و رفع می‌شود تصریح کرد: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و نوآور برای رشد شاخص‌های اقتصادی استفاده شده و در حوزه صادرات نیز پایانه‌های صادراتی متناسبی ایجاد شود.

رضا رحمانی تاکید کرد: این استان می‌تواند جز سه و یا پنج استان برتر کشور در حوزه‌های اقتصادی و صادراتی باشد که باید در این زمینه یک نگاه ویژه‌ای به مرز داشته باشیم.

او ادامه داد: روز چهارشنبه همه صندوق‌های حمایتی که در حوزه‌های صنعتی، معدنی و دیگر حوزه‌های تولیدی و صادراتی فعال هستند در استان حضور خواهند داشت تا در جهت حمایت از واحد‌های تولیدی و صادراتی آذربایجان غربی گام بردارند.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر این که باید در صادرات به محصولات راهبردی توجه ویژه‌ای شود گفت: در کنار نبود دستگاه‌های آشکار ساز و یا همان ایکس ری نبود آزمایشگاه‌های پیشرفته در خصوص محصولات تولیدی نیز مسایل و مشکلات جدی را پیش روی صادرکنندگان ایجاد کرده است.

قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به امضای تفاهم نامه صندوق ضمانت صادرات و اعطای نمایندگی این صندوق به اتاق بازرگانی ارومیه گفت: این موضوع موجب می‌شود در فعالیت صادرکنندگان برنامه ریزی مدونی برای رسیدن به اهداف صادراتی داشته باشیم و در صدد حمایت از صادرکنندگان برآییم.



بررسی موضوع نپذیرفتن دارایی نامشهود مانند سند اختراع و برند‌ها بعنوان وثیقه بانکی، لزوم مدیریت واحد به منظور سهولت در تجارت در پایانه‌های مرزی، تجهیز گمرکات به تجهیزات بروز و استفاده بیش از پیش از ظرفیت شرکت‌های تعاونی‌های مرزنشینان، ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مرز برای تردد کامیون‌های صادراتی در مرز بازرگان از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود.