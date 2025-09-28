به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات انتخابی درون‌اردویی تیم پنجاک‌سیلات با حضور ورزشکاران واجد شرایط در سالن کبگانیان تهران برگزار شد. این رقابت‌ها در دو بخش پسران و دختران، با نظارت اساتید، مربیان و داوران رسمی فدراسیون انجام گرفت.

در پایان، علیرضا مرتاضی در بخش پسران و نازنین فاطمه کلاسنگیانی در بخش دختران، جواز حضور در ترکیب تیم اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین را کسب کردند.

بر اساس اعلام کادر فنی، اردوی آماده‌سازی این دو ورزشکار بلافاصله آغاز شده و تا زمان اعزام ادامه خواهد داشت.