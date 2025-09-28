به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ در یک تجمع انتخاباتی به ریاست ویجی، رئیس حزب تامیلاگا وتری کژهاگام (TVK) و بازیگر مشهور، در شهر کارور ایالت تامیل نادو، دست‌کم ۳۹ نفر بر اثر ازدحام جمعیت جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز مجروح شدند. این حادثه بخشی از تور سیاسی ایالت‌محور ویجی بود.

گزارش‌ها حاکی است که در ازدحام، چندین نفر بیهوش شده و به بیمارستان دانشگاه پزشکی کارور و دیگر مراکز درمانی خصوصی منتقل شدند.

م. ک. استالین، سروزیر ایالت تامیل نادو، برای خانواده جان‌باختگان مبلغ ۱۰ لک روپیه و برای مصدومان بستری در بیمارستان‌ها مبلغ ۱ لک روپیه به‌عنوان کمک مالی اعلام کرد. همچنین کمیسیونی به ریاست قاضی بازنشسته، آرونا جادهیسان، برای بررسی علت این ازدحام تشکیل شده است.