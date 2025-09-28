به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ نصیری در بازدید از کارگاه‌های مشاغل خرد خانگی به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به ۲۰۰ نفر از متقاضیان در این شهرستان پرداخت شده است.

وی افزود:این تسهیلات در حوزه‌های مختلف از جمله پرورش دام سبک، پرورش ماهی، صنایع دستی همچون حصیربافی، شیرینی‌پزی، خیاطی و تولید مواد غذایی اعطا شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق گفت :تسهیلات پرداختی شامل بانوان و آقایان بوده و بخش قابل توجهی از آن به بانوان سرپرست خانوار اختصاص یافته است که توانسته‌اند علاوه بر تأمین معیشت خانواده، زمینه ایجاد اشتغال پایدار را نیز فراهم کنند.