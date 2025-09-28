پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق: طی یک سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به ۲۰۰ نفر از متقاضیان در این شهرستان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ نصیری در بازدید از کارگاههای مشاغل خرد خانگی به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به ۲۰۰ نفر از متقاضیان در این شهرستان پرداخت شده است.
وی افزود:این تسهیلات در حوزههای مختلف از جمله پرورش دام سبک، پرورش ماهی، صنایع دستی همچون حصیربافی، شیرینیپزی، خیاطی و تولید مواد غذایی اعطا شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق گفت :تسهیلات پرداختی شامل بانوان و آقایان بوده و بخش قابل توجهی از آن به بانوان سرپرست خانوار اختصاص یافته است که توانستهاند علاوه بر تأمین معیشت خانواده، زمینه ایجاد اشتغال پایدار را نیز فراهم کنند.