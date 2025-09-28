استاندار مرکزی با صدور پیامی شهادت مدافعان امنیت، ستوان یکم "مجتبی اسماعیلی" و ستوان دوم "رضا علی بیگی" را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی با صدور پیامی شهادت دو تن از مدافعان امنیت را تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
{وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ}
با اندوه و تأثر فراوان، شهادت مظلومانه و پرافتخار دو تن از سبزپوشان غیور فراجا شهیدان "مجتبی اسماعیلی" و "رضا علی بیگی" را که در جریان درگیری مستقیم با سارقان مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمدند به خانواده معظم ایشان، فرماندهان دلیر فراجا و همرزمان غیورشان در فرماندهی انتظامی استان مرکزی تسلیت عرض مینمایم.
بی شک این ایثارگریها جلوهای از عزم راسخ مدافعان امنیت این مرز و بوم در برابر اشرار پلید و اخلالگران در نظم و آرامش عمومی است که نه تنها امنیت جامعه، بلکه تعرض به جان و مال مردم را هدف گرفتهاند.
یاد و خاطره این غیور مردان فداکار و وظیفهشناس، اما همواره به عنوان نمادی از شجاعت و وظیفهشناسی نیروهای جان بر کف فراجا در دلهای مردم شریف استان مرکزی زنده و جاودان خواهد ماند.
اینجانب ضمن تسلیت مجدد از خداوند متعال علو درجات برای آن شهدای والامقام و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان محترم مسئلت دارم.
پیگیری جدی دستگاههای امنیتی و انتظامی استان به منظور شناسایی و مجازات سریع، قاطع و عبرتآموز عوامل این اقدام جنایتکارانه مورد تأکید است.