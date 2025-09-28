

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، همزمان با هفته دفاع مقدس و به یاد رشادت‌های رزمندگان و ایثارگران، اردوی جهادی سلامت با هدف خدمت رسانی رایگان به مردم روستای «نارک» فراشبند، برگزار شد.

مسوول بسیج جامعه پزشکی شهرستان فراشبند گفت: این برنامه با همکاری بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند و با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به اهالی روستا اجرا شده است.

«ابراهیم اسکندری» افزود: در این اردوی جهادی سلامت محور، تیمی متشکل از پزشک، ماما، کارشناس سلامت روان و دارویار حضور داشتند و خدماتی همچون ویزیت عمومی، مشاوره‌های بهداشتی، آموزش‌های سلامت روان و توزیع دارو را به مراجعان ارایه کردند.

او، این اقدام جهادی را در راستای ترویج فرهنگ ایثار و خدمت رسانی به مردم مناطق کم برخوردار و پاسداشت یاد و خاطره رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس برشمرد.