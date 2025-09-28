اجرای اردوهای جهادی و توسعه خدمات سلامت محور در فراشبند
با برپایی اردوهای جهادی سلامت محور طی یک هفته گذشته، قشرهای مختلف مردم در استان فارس از خدمات جهادی سلامت بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس
، همزمان با هفته دفاع مقدس و به یاد رشادتهای رزمندگان و ایثارگران، اردوی جهادی سلامت با هدف خدمت رسانی رایگان به مردم روستای «نارک» فراشبند، برگزار شد.
مسوول بسیج جامعه پزشکی شهرستان فراشبند گفت: این برنامه با همکاری بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند و با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به اهالی روستا اجرا شده است.
«ابراهیم اسکندری» افزود: در این اردوی جهادی سلامت محور، تیمی متشکل از پزشک، ماما، کارشناس سلامت روان و دارویار حضور داشتند و خدماتی همچون ویزیت عمومی، مشاورههای بهداشتی، آموزشهای سلامت روان و توزیع دارو را به مراجعان ارایه کردند.
او، این اقدام جهادی را در راستای ترویج فرهنگ ایثار و خدمت رسانی به مردم مناطق کم برخوردار و پاسداشت یاد و خاطره رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس برشمرد.