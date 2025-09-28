به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب گفت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۷ هزار گردشگر از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب بازدید کرده‌اند.

افراسیاب گراوند گفت: ۹۷ نفر از گردشگران بازدید کننده از این مجموعه تاریخی از کشور‌های آلمان، فرانسه، روسیه، تایوان، چین، ایتالیا، آمریکا و ژاپن بودند.

وی افزود: ۵۷ هزار و ۱۵۶ نفر گردشگر داخلی و خارجی از مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب بازدید کرده‌اند.

گراوند گفت: مجموعه ۱۲ هکتاری تخت سلیمان تکاب شامل تخت سلیمان، زندان سلیمان، کوه طویله، کوه بلقیس و سنگ اژد‌ها است و دارای آثاری از هزاره قبل از میلاد تا قرون میانی اسلامی است.

وی افزود: امسال با حمایت و پیگیری‌های حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای کار‌های حفاظتی و مرمت این مجموعه تخصیص یافته است.