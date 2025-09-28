پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: در چهاردهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکلات ۶ واحد تولیدی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ درویش علی حسن زاده مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان برگزار شد، مشکلات و موانع تولید ۶ واحد تولیدی تحت پوشش اداره کل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان گلستان بررسی و تصمیمات لازم جهت رفع موانع آنها گرفته شد.
به گفته وی، مشکلات این واحدها در حوزه شرکت آب منطقهای، شرکت توزیع نیروی برق و شرکت شهرکهای صنعتی و بانکهای صادرات، ملت، صنعت و معدن و توسعه تعاون استان بود که با همکاری نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکهای مرتبط، موانع تولید آنها بررسی و تصمیمات لازم جهت رفع موانع تولید آنها اتخاذ شد.
حسن زاده اضافه کرد: یکی از مهمترین دغدغههای دولت چهاردهم رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان است، که در همین راستا علاوه بر بازدیدهای مستمر و منظم استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی ایشان و مدیران دستگاههای اقتصادی استان از واحدهای تولیدی با هدف شناسایی و رفع مشکلات آنها، جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز بصورت هفتگی برگزار میگردد.