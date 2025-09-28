پخش زنده
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران روز یکشنبه ششم مهر میزبان چندین عرضه بزرگ از فرآوردههای هیدروکربوری خواهد بود که شامل ۶ هزار تن بوتان در رینگ بینالملل و هزاران تن بنزین در رینگ داخلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: برنامه عرضه در رینگ بینالملل شامل ۶ هزار تن بوتان شرکت پالایش نفت اصفهان است. همچنین در رینگ داخلی، ۵ هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند، ۳ هزار تن بنزین پتروشیمی ایلام و ۲ هزار تن سیاو شرکت پالایش نفت آبادان عرضه خواهد شد.
در معاملات روز شنبه پنجم مهر، ارزش کل معاملات بورس انرژی به ۳۵.۵ هزار میلیارد ریال رسید که ۸۴ درصد آن مربوط به رینگ بینالملل و فروش صادراتی فرآوردههای هیدروکربوری بود.
شرکت ملی گاز ایران به عنوان فروشنده برتر رینگ بینالملل با فروش ۶۱ هزار تن گاز مایع در سه عرضه مجزا و ثبت ارزش ۲۰.۵ هزار میلیارد ریال شناخته شد. این عرضهها با قیمت پایه منفی پریمیوم دلار همراه بود اما با رقابت قیمتی میان خریداران، متوسط قیمت فروش بالاتر از قیمت پایه تعیین شد.
در رینگ داخلی، شرکت پالایش نفت بندرعباس ۳ هزار تن آیزوریسایکل را با رشد قیمت ۶.۸ درصدی نسبت به قیمت پایه عرضه کرد و با ثبت ارزش ۱.۲۴۶ میلیارد ریال، فروشنده برتر این رینگ شد.
همچنین در بخش ابزارهای مالی بورس انرژی، معاملات به ارزش ۱.۶۴۲ میلیارد ریال ثبت شد. بازار مشتقه شاهد دادوستد ۳۱۹۰ قرارداد سلف موازی متانول بوشهر به ارزش ۶۴۹ میلیارد ریال بود. در بازار صندوق سرمایهگذاری، بیش از ۶.۶ میلیون واحد صندوق سینرژی معامله و در تابلو گواهی صرفهجویی، ۱۰ میلیون ورقه به ارزش ۱.۶۴۲ میلیارد ریال دادوستد شد.