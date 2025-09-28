به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: وصول عواید فروش اراضی واگذاری در شش ماه نخست امسال بیش از ۵۲۵ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال بوده است.

عباس بویراحمدی افزود: این عواید از محل فروش اراضی ملی به طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی وصول شده است.

بویراحمدی اضافه کرد: بخش زیادی از این عواید از محل واگذاری اراضی به طرح‌های غیرکشاورزی و بخشی دیگر از فروش اراضی مربوط به طرح‌های کشاورزی وابسته به کشاورزی به دست آمده است.

وی ادامه داد: نظارت دقیق و مستمر بر روند اجرای طرح‌های واگذاری، نقش بسزایی در افزایش سرعت وصول عواید داشته که نتیجه آن، اجرای به‌موقع طرح‌ها و رفع مشکلات احتمالی در حین پیشرفت کار بوده است.