پخش زنده
امروز: -
مدیر امور اراضی استان از وصول عواید فروش اراضی واگذاری در شش ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: وصول عواید فروش اراضی واگذاری در شش ماه نخست امسال بیش از ۵۲۵ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال بوده است.
عباس بویراحمدی افزود: این عواید از محل فروش اراضی ملی به طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی وصول شده است.
بویراحمدی اضافه کرد: بخش زیادی از این عواید از محل واگذاری اراضی به طرحهای غیرکشاورزی و بخشی دیگر از فروش اراضی مربوط به طرحهای کشاورزی وابسته به کشاورزی به دست آمده است.
وی ادامه داد: نظارت دقیق و مستمر بر روند اجرای طرحهای واگذاری، نقش بسزایی در افزایش سرعت وصول عواید داشته که نتیجه آن، اجرای بهموقع طرحها و رفع مشکلات احتمالی در حین پیشرفت کار بوده است.