به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، هادی سیاسی و مربی عقیدتی سپاه امام رضا (ع) در این مراسم با بیان اینکه دفاع مقدس جلوه‌ای از فرهنگ و گفتمان مقاومت بود، اظهار داشت: امام خمینی(ره) این گفتمان را در ملت ایران احیا کردند و امروز دستاوردهای آن را در برابر چشم جهانیان مشاهده می‌کنیم.

سیدرضا موسوی در مقاومت را ایستادگی در مسیر حق دانست و افزود: اگر به حقانیت راه باور داشته باشیم، هیچ فشار و تهدیدی نباید ما را متوقف کند. شاخص‌های اصلی این گفتمان شامل ایمان به وعده الهی،بی‌اعتمادی به مستکبران و خودباوری و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است.

موسوی ادامه داد: دستاورد مقاومت ۴۷ ساله امروز در مقابل ماست؛ جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت روزبه‌روز قوی‌تر و عزتمندتر شده است و دشمنان انقلاب اسلامی به تعبیر رهبر معظم انقلاب،نفس‌های آخر دشمنی‌شان را می‌کشند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به هزینه‌های مقاومت تأکید کرد: هرچند ایستادگی هزینه‌هایی داشته، اما تجربه نشان داده هزینه سازش بسیار سنگین‌تر است. برای نمونه قطر با وجود هدیه ۴۰۰ میلیون دلاری به رئیس‌جمهور آمریکا، باز هم توسط جنگنده‌های همان کشور مورد تعرض قرار گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز فرهنگ مقاومت به الگویی جهانی تبدیل شده است؛ الگویی که عزت، استقلال و اقتدار را برای ملت‌ها به ارمغان می‌آورد.