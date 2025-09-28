رئیس جهاددانشگاهی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بی‌بدیل جوانان در مسیر پیشرفت علمی و فرهنگی ایران تأکید و از همه دانشجویان دعوت کرد با پیوستن به سامانه «شهر دانشجو» نقش مؤثری در مسیر نوآوری و پیشرفت کشور ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علی منتظری در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید گفت: طلیعه ماه مهر، در سپهر علم و فرهنگ کشورمان یادآور رویش اندیشه‌ها و عزم دوباره در مسیرِ تعالی علمی و اخلاقی است؛ فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در نقش والای دانشگاه و دانشجو در پیشرفت ایران اسلامی است.

به گفته وی ، جهاددانشگاهی نهادی برخاسته از متن یک نهضت دانشجویی بوده که حیات و پویایی آن در گرو حضور نسل جوان و دانشجویان است. این نهاد زمانی با اتکاء به دانشجویان شکل گرفت و امروز نیز ادامه حیات پیشرو خود را در گرو مشارکت و خلاقیت آنان می‌داند.

رئیس جهاددانشگاهی افزود: مهم‌ترین وظیفه ما در این نهاد، تربیت صحیح فکری و عملی جوانان است؛ تربیتی که با حب دین، حب وطن، اخلاق اسلامی و روحیه علمی آمیخته و همراه باشد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در روزهای گذشته، تنها راه علاج و پیشرفت کشور، قوی شدن در همه ابعاد نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی دانسته‌اند. این رهنمود راهبردی در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و تحقق آن، پیش و بیش از همه بر دوش دانشگاه‌ها، استادان و جوانان فرهیخته نهاده شده است.

به گفته منتظری ، در سال تحصیلی جدید، با راه‌اندازی سامانه «شهر دانشجو» در جهاددانشگاهی، فرصت تازه‌ای برای حضور گسترده‌تر و فعال‌تر دانشجویان فراهم شده است. این طرح با هدف بهره‌گیری از ایده‌های نو و تقویت نقش جوانان طراحی شده و می‌تواند پلی میان شور دانشجویی و رسالت‌های این نهاد باشد.