تالار‌های بورس کالای ایران در روز یکشنبه ۶ مهر ماه میزبان عرضه ۴ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۱۶۲ تن انواع محصولات مختلف خواهند بود که تالار حراج باز، تالار حراج همزمان و تالار صنعتی بیشترین سهم عرضه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تالار حراج باز بزرگ‌ترین عرضه‌ها را با ۲ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۴۵۲ تن محصول شامل ۲ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۳۰۰ تن سنگ آهن، ۱۳۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۵ هزار و ۱۱۲ تن مواد شیمیایی و ۳ هزار و ۴۰ تن مس به خود اختصاص داده است.

تالار حراج همزمان نیز میزبان عرضه یک میلیون و ۳۲ هزار و ۵۴۳ تن سیمان خواهد بود.

تالار صنعتی با عرضه ۸۲۵ هزار و ۷۰۰ تن محصول شامل ۶۲۸ هزار تن سنگ آهن، ۱۵۰ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۲۰ هزار و ۶۷۵ تن آلومینیوم، ۲۰ هزار تن باریت، ۵ هزار تن مس، یک هزار و ۴۲۵ تن روی و ۱۰۰ تن چدن، از دیگر تالارهای پرعرضه این روز است.

در تالار صادراتی نیز ۷۴ هزار تن محصول عرضه خواهد شد که شامل ۵۰ هزار تن کلینکر، ۱۰ هزار و ۸۳۰ تن قیر، ۸ هزار تن فولاد، ۳ هزار و ۱۰۰ تن سیمان، یک هزار و ۸۵۰ تن گوگرد و ۲۲۰ تن عایق رطوبتی است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با ۶۳ هزار و ۸۲۳ تن محصول، از جمله ۳۵ هزار تن لوب کات، ۱۸ هزار و ۴۸۴ تن مواد شیمیایی، ۶ هزار و ۷۸۶ تن مواد پلیمری، ۲ هزار و ۳۴۳ تن روغن، ۷۱۰ تن گازها و خوراک‌ها و ۵۰۰ تن قیر آماده معامله است.

در تالار فرعی نیز ۷ هزار و ۶۴۴ تن محصول شامل فرآورده‌های نفتی، فولاد، ضایعات و مواد پلیمری عرضه خواهد شد.