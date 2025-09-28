به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این معدن که در محدوده شهرستان نور و رویان در استان مازندران قرار دارد، دارای یک میلیون و ۴۲۰ هزار تن ذخیره و همچنین امکانات زیرساختی از جمله راه دسترسی، برق و آب است و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مزایده‌ای برای شناسایی سرمایه گذار بخش خصوصی برای استخراج ماده معدنی زغالسنگ در حال برگزاری دارد.

معدن زغالسنگ گلندرود از معادن قدیمی شمال کشور با وسعتی حدود ۱۸.۵ کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی شهرستان نور و ۲۰ کیلومتری شهر رویان واقع شده است.

مراحل پی‌جویی و اکتشاف این معدن به سال ۱۳۱۵ بر می‌گردد و در حال حاضر پروانه بهره برداری آن با ذخیره قطعی یک میلیون و ۴۲۰ هزار تن و استخراج سالانه ۴۹۰۰۰ تن به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران صادر شده و مقرر است این شرکت تا سال ۱۴۲۲ به بهره برداری در این معدن ادامه دهد.

طی سنوات گذشته تاکنون بالغ بر ۶۵۰۰ متر حفاری و پیشروی و همچنین حدود ۹۴۰۰۰ تن استخراج زغالسنگ بیتومینه از این معدن صورت گرفته است.

در سال ۱۴۰۰ و در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت مبنی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و جذب سرمایه گذار، این معدن به صورت راهبری یک مجموعه بخش خصوصی قرار گرفت، اما به رغم رفع موانع سرمایه گذاری و اخذ مجوز‌های لازم و ایجاد شرایط برای حفاری‌های جدید و حتی احداث دهانه تونل‌های جدید (به منظور استحصال بیشتر ذخایر معدنی جدید)، مشارکت فوق نتوانست به تعهدات خود در قبال مجتمع و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) برای استخراج مناسب و پرداخت حق السهم و سایر شروط قراردادی عمل کند که سرانجام پس از تشریفات قانونی، قرارداد مربوطه فسخ شد.