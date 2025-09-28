پخش زنده
تیم کولاک در لیگ هاکی روی یخ پسران، مقابل زاگرس به برتری رسید و به صدر جدول راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم کولاک در شانزدهمین بازی لیگ هاکی روی یخ پسران کمتر از ۲۰ سال، ۵ بر ۲ مقابل زاگرس به برتری رسید و به صدر جدول راه یافت.
در این بازی که شنبه ۵ مهر در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد، هر ۵ گل شاگردان محمد امین کرهای و مجید صالحی را در تیم کولاک، پارسا جلالی به ثمر رساند. برای شاگردان علیرضا مهدوی در تیم زاگرس، عرشیا غفوری و پویان دهقانی گل زدند.
در پایان بازی هم با نظر مربیان، عرشیا غفوری و پارسا جلالی به عنوان تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند.
حوریا غریبی، میلاد امینی و سوگل جوادیان قضاوت این بازی را برعهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.
در ادامه این رقابتها، تیمهای زاگرس و آذرخش دوشنبه ۷ مهر به مصاف هم میروند. در جدول رده بندی کولاک با ۱۷ امتیاز به صدر جدول راه یافت و تیمهای زاگرس با ۱۵، البرز با ۱۴ و آذرخش با ۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.