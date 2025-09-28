مجید مومنی، کبدی‌کار دولت‌آبادی و کاپیتان تیم کبدی استان اصفهان، با عقد قرارداد به جمع بازیکنان باشگاه البصره عراق پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت کبدی استان اصفهان گفت: مجید مومنی نخستین ورزشکار کبدی‌کار اصفهانی است که کشور عراق را به عنوان مقصد نخست فعالیت‌های برون‌مرزی خود انتخاب کرده است.

رضا کمالی‌مقدم افزود: مومنی با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در رشته کبدی، یکی از چهره‌های شاخص این ورزش در سطح ملی و استانی بوده است و سابقه کاپیتانی تیم کبدی اصفهان و حضور در ترکیب تیم ملی ایران را در کارنامه دارد.