به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،مقیمی نژاد مدیر کل پست استان کرمان در سفر به شهر لاله زار گفت : نصب نخستین پلاک هوشمند کدپستی ده‌رقمی درب منزل خانواده شهید شادروان در شهر لاله زار آغاز شد.

سعید مقیمی نژاد افزود:طرح نشانه گذاری مکان محور برای استاندارد سازی آدرس اماکن در کل کشور است.

وی افزود:این طرح بخشی از عملیات اجرایی پروژه نصب پلاک هوشمند پستی است پلاکی که تلفیقی است از کد پستی و پلاک شهرداری یا دهیاری که با همکاری اداره پست و شهرداری ها و دهیاری‌ها درسراسر استان در حال انجام است.

مقیمی نژاد همچنین از راه اندازی پست عشایری یا همان کدپستی عشایری در استان خبرداد و افزود:راه اندازی پست عشایری به صورت پایلوت در استان کرمان و ۶ استان دیگر در حال انجام است و رونمایی این خدمت هفته آینده به منظور خدمت‌رسانی پستی به عشایر انجام خواهد شد.

عشایر با توجه به جابجایی‌های مکرر امکان استفاده از خدمات پستی را نداشتند اما زیرساخت‌هایی تهیه و اجرا می‌شود که این عزیزان بتوانند از مجموعه خدمات پستی که قسمت اعظم آن فروش مستقیم محصولاتشان به اقصی نقاط کشور است استفاده کنند