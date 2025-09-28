دبیر کل وزارت گردشگری مالزی همزمان با روز جهانی گردشگری و در حاشیه اجلاس بین المللی گردشگری این کشور، توسعه و تسهیل گردشگری حلال را مهمترین محور همکاری ایران و مالزی اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ دبیرکل وزارت گردشگری مالزی در حاشیه اجلاس جهانی گردشگری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در بندر ملاکا، گفت: توسعه و تقویت گردشگری حلال به عنوان مهمترین محور همکاری‌های ایران و مالزی برای جذب حداکثری گردشگران کشور‌های اسلامی برنامه ریزی شده است.

شهرالدین سوهوت با اشاره به حضور ۶۵۰ نماینده از ۴۵ کشور جهان بویژه هیات گردشگری ایران به عنوان کشور اسلامی دوست و برادر در این اجلاس جهانی افزود: ما ضمن تمرکز بر گردشگری مبتنی بر جامعه و پایدار، تلاش می‌کنیم در روند جذب گردشگر به طبیعت کشور‌ها، آسیبی وارد نشود.

گردشگری فراگیر، مردم محور و سلامت نیز به عنوان موضوعی بکر و مهم در راستای تامین رضایتمندی گردشگر از دیگر مباحث کارشناسی مطرح شده در این اجلاس است.

مشاور عالی وزیر گردشگری ایران گفت: گسترش روابط متقابل در حوزه گردشگری با اولویت کشور‌های اسلامی و پیگیری و تمرکز بر احیاء پرواز مستقیم تهران - کوالالامپور، مهمترین محور گفت‌و‌گو‌های سازنده ما در سایه توسعه همکاری‌های گردشگری دو کشور با مقامات مالزی است.

روزبه کردونی، بررسی و ارائه راهکار برای رفع مشکلات پیش روی ایرانیان مقیم مالزی فعال در حوزه گردشگری و فراهم کردن زمینه حضور رسمی نمایندگان ایران و مالزی را در نمایشگاه‌های گردشگری دو کشور با هدف بسط و تقویت همکاری‌های دو جانبه از دیگر نتایج سفر هیات گردشگری کشورمان برشمرد.

معاون دبیر کل وزارت گردشگری مالزی نیز در حاشیه برگزاری این اجلاس بین المللی در مصاحبه با خبرنگار ما با اشاره به علاقمندی مالزیائی‌ها به جاذبه‌های گردشگری ایران، همچون مناطق کویری، آثار و ابنیه تاریخی، مساجد قدیمی، غذا‌ها و صنایع دستی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم زمینه سفر‌های متقابل را برای گردشگران دو کشور اسلامی ایران و مالزی تسهیل کنیم.

افزایش مدت زمان روادید ورود برای اتباع دو کشور از دو هفته به یک ماه که از ابتدای تابستان امسال عملیاتی شد؛ گام نخست همکاری‌های دو کشور برای توسعه، تقویت و تسهیل سفر‌های گردشگری میان ایران و مالزی است.

اجلاس بین المللی گردشگری ۲۰۲۵ همزمان با روز جهانی گردشگری با حضور نمایندگان ده‌ها کشور دنیا به مدت سه روز در شهر بندری ملاکا در حال برگزاری است.