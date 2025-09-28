به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی ۱۵۰ بسته نوشت و افزار و کفش بین دانش آموزان نیازمند شهرستان حاجی آباد توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گفت: ارزش بسته های اهدا شده ۱۸۰ میلیون تومان است.

سرگرد محمدامین سالاری افزود: این بسته ها کفش، کیف و نوشت افزار از جمله دفتر، مداد، خودکار، مدادرنگی و جامدادی است.

وی گفت: توزیع این بسته های نوشت افزار، کیف و کفش بخشی از برنامه های حمایتی ناحيه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد در هفته دفاع مقدس است که بین دانش آموزان مناطق روستایی و حاشیه شهر توزیع شد.