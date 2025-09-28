به همت قرارگاه سیدالشهدا (ع) استان اصفهان در سال تحصیلی جدید، سه هزار بسته نوشت‌افزار در بین دانش‌آموزان کم‌بضاعت مناطق محروم استان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده قرارگاه سیدالشهدا گفت : در قالب پویش مردمی و خداپسندانه «ایران همدل» و با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و تقویت روحیه نشاط و امید در فصل علم‌آموزی، بیش از ۳۰۰۰ بسته کامل نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان پایه های مختلف تحصیلی توزیع شد.

سردار استکی افزود: این اقدام نیکوکارانه که با محوریت قرارگاه سیدالشهدا (ع) اصفهان و مشارکت خیّران استان به تحقق رسید، با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های آسیب‌پذیر و ایجاد فرصت برابر آموزشی برای تمامی کودکان و نوجوانان این دیار اجرایی شد.

وی گفت: این بسته های تحصیلی شامل مداد، خودکار، دفتر، تراش، خط‌کش و کیف‌تحریر بود تا دانش‌آموزان نیازمند با آرامش خاطر و امکاناتی مناسب پا به سال جدید تحصیلی بگذارند.

وی تاکید کرد: «پویش ایران همدل جلوه‌ای درخشان از همبستگی و ایثار مردم غیور ایران است. ما در قرارگاه سیدالشهدا (ع) خود را مکلف می‌دانیم تا در راستای مسؤولیت‌های اجتماعی و حمایت از اقشار مستضعف، گام‌های عملی و مؤثری برداریم و توزیع این بسته‌های نوشت‌افزار، بخشی از این برنامه‌ها محسوب می‌شود.»

وی افزود: «تمرکز اصلی این طرح بر روی مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای استان بوده و امیدواریم این هدیه کوچک، باعث دلگرمی دانش‌آموزان و انگیزه‌بخش آنان برای تلاش بیش‌تر در مسیر علم و دانش باشد.»

این اقدام در ادامه برنامه‌های مستمر قرارگاه سیدالشهدا (ع) اصفهان در حوزه‌های مختلف حمایتی و امدادی در سراسر استان محقق شد.