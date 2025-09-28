بازیکن سرعتی‌زن مهابادی و عضو پیشین تیم شهرداری ارومیه، با امضای قراردادی رسمی به یکی از تیم‌های سوپر لیگ والیبال کرواسی پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس هیئت والیبال مهاباد از پیوستن «پارسا جان» والیبالیست این شهرستان به یکی از تیم‌های حاضر در سوپر لیگ والیبال کرواسی خبر داد.

زانیار رحمانی اظهار کرد: «پارسا جان» که در پست سرعتی‌زن بازی می‌کند و پیش‌تر سابقه حضور در تیم شهرداری ارومیه را داشته، با درخشش در رقابت‌های داخلی، موفق شد با عقد قراردادی رسمی، به لیگ برتر والیبال کرواسی راه یابد.

وی افزود: این بازیکن، دومین لژیونر والیبال مهاباد به شمار می‌رود که حضور در یک تیم اروپایی را تجربه می‌کند.

رئیس هیئت والیبال مهاباد همچنین از حضور «آرمان کریمی» دیگر بازیکن مهابادی در لیگ دسته یک کشور اسلوونی خبر داد و گفت: رشد بازیکنان بومی در سال‌های اخیر حاصل سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه و استعدادیابی هدفمند بوده و این موفقیت‌ها نویدبخش آینده‌ای روشن برای والیبال مهاباد است.

رحمانی مهاباد را یکی از قطب‌های والیبال در استان آذربایجان غربی دانست و تاکید کرد: توسعه باشگاه‌های ورزشی و حضور فعال هیئت‌های شهرستانی نقش مهمی در تربیت ورزشکاران حرفه‌ای ایفا کرده است.