مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: پنج درصد باقیمانده مطالبات گندمکاران استان به حساب کشاورزان واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان نژادیان با بیان اینکه امسال بیش از یکمیلیون و ۴۳۴ هزار تن گندم از کشاورزان سختکوش خوزستانی خریداری شد، افزود: بر اساس دادههای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، همانند سالهای گذشته، خوزستان بیشترین میزان خرید گندم کشور را به خود اختصاص داد که این موضوع نشاندهنده اهمیت و جایگاه این استان در تأمین امنیت غذایی کشور است.
وی ارزش کل گندم خریداریشده از کشاورزان خوزستان را بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با پیگیریهای استاندار خوزستان و سایر مسئولان ذیربط، بیش از ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده بود و اکنون نیز مابقی آن، معادل پنج درصد، تسویه و به حساب گندمکاران واریز شد.