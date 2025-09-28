به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،در پی اخراج بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارگران خودروسازی در ارگ جدید بم جلسه کار گروه اشتغال استان تشکیل شد.

علیرضا ابراهیمی مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان گفت : ۳۵۰۰ واحد تولیدی در بم داریم بیش از ۴۳ هزار بیمه شده است از این تعداد ۱۹ هزار نفر در خودرو سازی کار می کنند که اهمیت بسیار زیادی دارد و ۵۲۰ نفر از کارخانه مدیران خودرو تعدیل شده اند که باید کمک بدهیم مشکل برطرف شود.

اسدی مدیر کل امنیتی استانداری کرمان هم گفت : برنامه ریزی دشمن در مساعل افتصادی و نارضایتی مردم را دنبال میکند باید همه دست به دست هم بدهیم و در تولید کنندگان حمایت کنند نباید در این وضعیت اب به اسیاب دشمن بریزیم و تعدیل نیرو و کارگر داشته باشیم بادتمام توان از تولید پشتیبانی میکنیم.

فرحبخش رییس دادگستری بم نیز گفت : نگاه ما و دستگاه قضا را حمایتی ببنید ،اگر مشکلی اتفاق می افتد اول سراغ کارگر ضعیف نروید تعدا ۵۰۰ نفر از یک کارخانه اخراج شده از کارگران به عنوان ابزار استفاده نشود نگذارید نارضایتی ایجاد شود.

عطاپور معاون سیاسی استاندار کرمان نیزگفت :مشکل خودرو سازان با تماس تلفنی استاندار با وزیر کشور مطرح و دستور کار شورا امنیت ملی کشور مطرح می شود.

وی افزود:انتظار داریم‌مشکلات خودروسازان به مرکز استان اعلام شود و از ظربیت استان و مدیریت استان حل شود.