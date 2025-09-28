پخش زنده
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان دنا گفت: بیش از ۷۰ هزار تن میوه از باغهای این شهرستان برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان دنا گفت: برداشت سیب درختی و انگور در شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا و روستاهای اطراف آغاز شده است.
احسان پناهنده با بیان اینکه هم اکنون برداشت میوه سیب و انگور در سطح ۶۲ هزار و ۶۶ هکتار از باغهای شهرستان دنا در حال اجرا است، افزود: تاکنون ۷۰ تن میوه سیب و انگور از باغهای این شهرستان برداشت شده است.
پناهنده با بیان اینکه سالانه ۳۵ الی ۴۵هزار تن سیب درختی در شهرستان دنا تولید میشود که حدود ۷۰ درصد آن در بخش مرکزی این شهرستان است، اضافه کرد: برداشت انگور از یک ماه پیش، در سطح ۲ هزار هکتار از باغهای شهرستان دنا آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد که پیش بینی میشود بین ۱۵ الی ۲۰ هزار تن انگور از تاکستانهای شهرستان دنا محصول برداشت شود.
مدیرجهاد کشاورزی دنا با بیان اینکه سیب و انگور دنا قابلیت صادرات به دیگر کشورها را دارد، گفت: ضروری است باغداران شهرستان دنا برای ساماندهی خرید و فروش محصولات خود برای تشکیل اتحادیههای باغداری اقدام کنند.
پناهنده وی وجود صنایع تبدیلی را یکی از نیازهای این شهرستان برشمرد و افزود: از سطح زیرکشت ۶۲ هزار و ۶۶ هکتار باغهای شهرستان دنا حدود ۲ هزار هکتار سیب درختی و هزار ۱۰۰ هکتار هم زیر کشت انگور است.