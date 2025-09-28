پخش زنده
خانم عباسی مهربانوی اسفراینی که در کارگاهی کوچک با همتی بلند توانسته هم زندگی خودش و هم فرزندانش را رونق دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همواره زنان به عنوان بخش کثیری از جامعه نقشهای اثر گذاری را ایفا میکنند.
در جایی همین نزدیکی خیابان نواب شهر اسفراین صدای چرخهای خیاطی بانویی کار آفرین در کارگاهی کوچک، اما با همتی بالا به گوش میرسد که هم زندگی خودش و فرزندانش را رونق داده و هم دغدغههای اقتصادی مادران دیگر را مرتفع کرده است.
خانم عباسی بانوی کارآفرین اسفراینی از مسولان خواست تا با دادن تسهیلات کمک شایانی به این کارآفرین کنند و بتواند کارگاه خود را گسترش و بانوان بیشتری را در کارگاه خیاطی به کار گیرد.