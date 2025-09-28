پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت میبد: شهید سید محمد حسین امامی میبدی جانباز ۷۰ درصد و رزمندهای پراستقامت بود که با بیش از ۷۵ ماه حضور در جبهههای دفاع مقدس، الگویی از صبر و پایداری برای نسل امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجتالاسلام حسنی در مراسم بزرگداشت جانباز شهید سید محمد حسین امامی میبدی در مصلای بزرگ آیتالله اعرافی گفت: شهید سید محمد حسین امامی میبدی جانباز ۷۰ درصد و رزمندهای پراستقامت بود که با بیش از ۷۵ ماه حضور در جبهههای دفاع مقدس، الگویی از صبر و پایداری برای نسل امروز است.
وی افزود: شهید امامی میبدی در واحد اطلاعات عملیات خدمت میکرد و در عملیات رمضان با وجود جراحت شدید شکمی، به جبهه بازگشت و مبارزه را ادامه داد.
امام جمعه موقت میبد ادامه داد: این شهید والامقام در عملیات کربلای ۸ نیز از ناحیه چشم مجروح شد، اما پس از کمتر از یک ماه مداوا دوباره به جبهه بازگشت.
حجتالاسلام حسنی با تأکید بر جایگاه ایثارگران، جانبازان و آزادگان در دفاع مقدس گفت: برخی خانوادهها چندین شهید تقدیم اسلام وانقلاب کردند و جانبازان سالها با درد و رنج زندگی کردند، اما عزت و استقلال ملت را حفظ کردند.
حجتالاسلام حسنی افزود: امروز نیز تنها راه رسیدن به اهداف ملت ایران، مقاومت و استقامت است.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه با اتحاد، همبستگی و استقامت توانست ایران و انقلاب اسلامی را بر بام جهان بنشاند.
جانباز شهید سید محمد حسین امامی میبدی، در عملیاتهای بیت المقدس، رمضان و کربلای ۸ از ناحیه شکم، پای راست و چشم چپ مجروح و به فیض جانبازی ۷۰ درصد نائل آمد و سرانجام پس از سالها صبر و استقامت به قافله شهدا پیوست و پیکر وی، روز جمعه ۴ مهر ماه از مصلی آیت الله اعرافی به سمت گلزار شهداء فیروز آباد تشییع شد.