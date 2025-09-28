پخش زنده
تیم کلبادی نژاد گلوگاه در مرحله دوم جام حذفی فوتبال، به مصاف نماینده کرج میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برنامه مرحله دوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
مرحله دوم جام حذفی فوتبال؛ با حضور ۱۰ تیم صعود کرده از مرحله نخست و ۱۸ تیم حاضر در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور از ۱۶ تا ۱۸ مهر در شهرهای مختلف برگزار میشود.
تیم کلبادی نژاد گلوگاه نماینده مازندران در این مرحله، روز جمعه ۱۸ مهر در کرج به مصاف تیم شهر آرکان میرود.
برنامه مرحله دوم مسابقات فوتبال جام حذفی کشور:
چهارشنبه ۱۶ مهر
استقلال ب زاهدان – ملوان بوشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه الغدیر زاهدان
شهیدقندی یزد – رخش خودرو تبریز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهیدسلیمانی بافق
سپاهان ب اصفهان – برق شیراز - ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس کارگر اصفهان
شاهین تهران – پادیاب خلخال- ساعت ۱۴- ورزشگاه شاهین تهران
فولاد ب اهواز – ستارگان آبی پوش زیدون- ساعت ۱۵- ورزشگاه فولاد اهواز
پنجشنبه ۱۷ مهر
فولاد هرمزگان – سپیدرود رشت - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
شایان دیزل فارس – اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز
کوثر قرچک – کیا تهران - ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
دیلمیان سیاهکل – شهرداری مریوان- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
جمعه ۱۸ مهر
آکادمی بلوچ – فجر بیدخت گناباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
سرزمین آفتاب برخوار-چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
شهر آرکان کرج – کلبادی نژاد گلوگاه مازندران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شریعتی کرج
هوراسپور ارومیه – نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۵- ورزشگاه باکری ارومیه
ایرانجوان خورموج – آرکا (سلامت ایرانیان تهران) - ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی خورموج