نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: وزارت میراث هم حوزه فرهنگ را پوشش میدهد، هم حوزه صنعت و هم حفاظت از تاریخ و پیشینه کشور که همان میراثفرهنگی است. این وزارتخانه به معنای واقعی کلمه یک وزارت جامع و راهبردی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار مدیران اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با قدردانی از زحمات فعالان حوزه گردشگری، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را یک وزارتخانه راهبردی توصیف کرد و افزود: بوشهر بهواسطه جغرافیا زمینه گردشگری طبیعی را دارد و بهواسطه پیشینه تاریخی و مقاومت مردم، بستر گردشگری هدفمند نیز در آن فراهم است. مقاومت مردم بوشهر میتواند درسی عبرتآموز برای استعمارگران باشد؛ بنابراین کشف آثار تاریخ مقاومت، رسیدگی، روایتگری صحیح و ایجاد زیرساختهای لازم برای دسترسی گردشگران به این مکانهای ارزشمند ضروری است.
وی ادامه داد: باید روی جریان استعمار و اثرات سوء آن بر خلیجفارس کار جدی صورت گیرد و مکتوبات ارزشمندی تولید شود. ما گذشته از میراثداری، باید میراثساز هم برای آیندگان باشیم. نشستهای تخصصی در این خصوص باید برگزار شود تا بدانیم امروز چه وظیفهای داریم.
آیت الله صفایی بوشهری توسعه گردشگری دریایی با فناوریهای نوین را ضروری دانست و اظهار داشت: باید با حفظ فرهنگ و اصالتهای بوشهر، هتلهای شناور و ثابت روی دریا، آکواریوم زیر دریا و حتی موزههای زیر دریایی ایجاد شود. همچنین گردشگری تخصصی همچون گردشگری علمی، دریایی و بازدید از جزیره نخیلو باید در کنار گردشگری عمومی مانند سفرهای نوروزی توسعه یابد. گردشگری عمومی باید ساده و تسهیل شود و در عرصه گردشگری داخلی و خارجی بهویژه در جذب گردشگران کشورهای حوزه خلیجفارس اقدامات مؤثری صورت گیرد.
وی با اشاره به معماری تاریخی بوشهرگفت: بافت تاریخی بوشهر زیباترین و دقیقترین معماری کرانهای با خلیجفارس را دارد که حتی در کشور عمان از آن الگو گرفتهاند و محلهای با نام بوشهر ساخته شده است. در حوزه میراثفرهنگی اقدامات خوبی انجام شده، اما در زمینه موزهها جای کار بسیاری وجود دارد. موزهها باید با نگاه تخصصی و معماری درخور ایجاد شوند تا خود بنا نشاندهنده ماهیت موزه باشد. همچنین ایجاد موزه شخصیتها با روایت زندگینامه آنان اهمیت دارد.
نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هم گفت: در بخش میراثفرهنگی در سالهای اخیر اقدامات ارزشمندی در خصوص شناسایی، مرمت و احیای آثار تاریخی استان انجام شده است. یکی از اولویتهای ما مساجد تاریخی بوشهر بوده که بهعنوان نمادهای هویتی و فرهنگی، جایگاه ویژهای در معماری و فرهنگ این منطقه دارند. در همین راستا، پروژههای مرمتی متعددی در حال انجام است تا این آثار بتوانند علاوه بر کارکرد مذهبی، بهعنوان مقصد گردشگری فرهنگی نیز نقشآفرینی کنند.