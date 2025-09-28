پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود دانستن ادعاهای بیاساس مطرح شده در مورد جزایر سهگانه ایرانی در خلیج فارس، بر حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به عنوان بخش جداییناپذیر از قلمرو سرزمینی کشورمان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود دانستن ادعاهای بیاساس مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس در مورد جزایر سهگانه ایرانی در خلیج فارس، بر حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به عنوان بخش جداییناپذیر از قلمرو سرزمینی کشورمان تاکید و تصریح کرد: این جزایر بخش لاینفک از سرزمین ایران بوده و خواهند بود و تکرار ادعاهای بیاساس در بیانیههای سیاسی هیچ تغییری در واقعیتهای جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با رد گزارههای مداخلهجویانه مندرج در بیانیه فوق، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حقوق حاکمیتی خود هر اقدام لازمی را که برای تامین ایمنی و امنیت در این جزایر ایرانی و صیانت از منافع کشور در محدوده آنها ضرورت داشته باشد، انجام خواهد داد.
بقائی افزود: انتظار میرود شورای همکاری خلیج فارس به جای تکرار ادعاهای بیاساس و فراهمکردن مداخله مخرب طرفهایی که سیاستها و حضورشان موجب بیثباتی در منطقه خلیج فارس بوده است، تلاشهای منطقهای را برای توسعه همکاری به منظور تقویت تفاهم و اعتماد متقابل بین کشورهای منطقه تقویت کرده و اجازه ندهند بازیگرانی همچون انگلیس که سیاستهای منطقهای آنها ذاتا ثباتزدا است در امور منطقه مداخله کنند.