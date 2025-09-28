همزمان با هفته‌ی دفاع مقدس کارگاه خیاطی بانوان در محله‌ی خواجه عطای بندرعباس به نمایندگی از ۱۲ کارگاه خیاطی دیگر شهر بندرعباس به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس گفت: برای راه اندازی کارگاه خیاطی بانوان در محله‌ی خواجه عطای بندرعباس بیش از ۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

سرهنگ پاسدار حمید کمالی افزود: در راستای طرح تحول محلات همه وسایل این کارگاه به صورت رایگان و از طریق بسیج سازندگی تهیه شده است.

وی گفت: با راه اندازی این کارگاه برای ۵ نفر از بانوان این محله شغل ایجاد شده است.

فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس افزود: همزمان با راه اندازی این کارگاه ۱۲ کارگاه خیاطی دیگر نیز در شهرستان بندرعباس کار خود رو آغاز کردند که با راه اندازی این کارگاه‌ها برای ۸۰ نفر از بانوان بندرعباسی ایجاد اشتغال شده است.

کمالی گفت: تمامی این کارگاه‌ها به صورت رایگان و توسط بسیج سازندگی سپاه ناحیه بندرعباس راه اندازی شده است که برای تجهیز این کارگاه‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه در کنار راه اندازی این کارگاه‌ها به صورت رایگان با اعطای تسهیلات نیز برای افراد دیگری ایجاد اشتغال کرده‌ایم افزود: سال گذشته در شهرستان بندرعباس ۲۶۰ فقره تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است که برای ۵۶۰ نفر ایجاد اشتغال شده است.

فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس گفت: این تسهیلات در قالب طرح‌های خویش فرمایی و کارفرمایی بوده که برای ۲۶۰ طرح مبلغی معادل ۲۲۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.