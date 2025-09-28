بهره مندی تعدادی از محکومان قضایی لرستانی از عفو معیاری مقام معظم رهبری
رئیسکل دادگستری استان از بهره مندی تعدادی از محکومان قضایی لرستانی از عفو معیاری مقام معظم رهبری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛حجتالاسلام سعید شهواری گفت:در پی عفو معیاری اخیر و تأیید آن از سوی مقام معظم رهبری، تعدادی از محکومان استان لرستان از تخفیف مجازات،از جمله کاهش حبس یا عفو شلاق تعزیری و جزای نقدی بهرهمند میشوند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود:اجرای این عفو علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان و تمرکز دستگاه قضایی بر جرایم سنگین ،زمینه ساز بازپروری و اصلاح رفتار محکومان،تحکیم بنیان خانوادهها و افزایش نشاط و امید اجتماعی میشود.
رئیس شورای قضایی استان لرستان با اشاره به اجرای شیوه نامه های عفو معیاری اخیر گفت:با دریافت شیوه نامه های عفو معیاری و تشکیل کارگروه ویژهای به دبیری معاون قضایی؛ فناوری اطلاعات و برنامه ریزی و با عضویت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان،دادستان نظامی استان، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری کل، مدیران کل زندانها و تعزیرات حکومتی و دبیرخانه کمیسیون عفو تشکیل شد.
وی بیان کرد:تکالیف حوزههای مختلف مشخص و مقرر شد تا هفت روز از تاریخ ابلاغ نسبت به جمع آوری و بررسی اسامی واجد شرایط اقدام شود.
حجتالاسلام شهواری گفت:تاکنون در این کارگروه ویژه با نظارت مستقیم رئیسکل دادگستری استان ، پروندهها کمتر از یک هفته بررسی و احراز شرایط محکومان موضوع بندهای شیوه نامه ی عفو، حبسهای طبقه بندی شده، محکومان امنیتی مشمول، ایثارگران، بیماران و کهنسالان پایش شدند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: پس از مشخص شدن فهرست مشمولان عفو معیاری استعلامهای لازم از مراجع امنیتی، تاییدیه پزشکی قانونی برای بیماران صعبالعلاج و افراد بدون مدارک هویتی، محکومان مالی و غیر عمد و آمار مددجویان زن سرپرست خانوار هم بررسی شد.