

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حجت‌الاسلام سعید شهواری گفت:در پی عفو معیاری اخیر و تأیید آن از سوی مقام معظم رهبری، تعدادی از محکومان استان لرستان از تخفیف مجازات،از جمله کاهش حبس یا عفو شلاق تعزیری و جزای نقدی بهره‌مند می‌شوند.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: اجرای این عفو علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان و تمرکز دستگاه قضایی بر جرایم سنگین ،زمینه ساز بازپروری و اصلاح رفتار محکومان،تحکیم بنیان خانواده‌ها و افزایش نشاط و امید اجتماعی می‌شود.





رئیس شورای قضایی استان لرستان با اشاره به اجرای شیوه نامه های عفو معیاری اخیر گفت:با دریافت شیوه نامه های عفو معیاری و تشکیل کارگروه ویژه‌ای به دبیری معاون قضایی؛ فناوری اطلاعات و برنامه ریزی و با عضویت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان،دادستان نظامی استان، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری کل، مدیران کل زندان‌ها و تعزیرات حکومتی و دبیرخانه کمیسیون عفو تشکیل شد.



وی بیان کرد:تکالیف حوزه‌های مختلف مشخص و مقرر شد تا هفت روز از تاریخ ابلاغ نسبت به جمع آوری و بررسی اسامی واجد شرایط اقدام شود.

حجت‌الاسلام شهواری گفت:تاکنون در این کارگروه ویژه با نظارت مستقیم رئیس‌کل دادگستری استان ، پرونده‌ها کمتر از یک هفته بررسی و احراز شرایط محکومان موضوع بند‌های شیوه نامه ی عفو، حبس‌های طبقه بندی شده، محکومان امنیتی مشمول، ایثارگران، بیماران و کهنسالان پایش شدند.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: پس از مشخص شدن فهرست مشمولان عفو معیاری استعلام‌های لازم از مراجع امنیتی، تاییدیه پزشکی قانونی برای بیماران صعب‌العلاج و افراد بدون مدارک هویتی، محکومان مالی و غیر عمد و آمار مددجویان زن سرپرست خانوار هم بررسی شد.









