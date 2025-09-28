پخش زنده
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان میزان برداشت محصول انار از سطح باغهای استان از ابتدای فصل برداشت تاکنون را ۱۲ هزار تن اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد حسنینسب با اشاره به اینکه برداشت محصول انار از دهه دوم شهریور آغاز شده است و تا دهه دوم آذرماه ادامه دارد، گفت: تاکنون ۱۲ هزار تن محصول برداشت شده و پیشبینی میشود ۲۳ هزار تن انار از انارستانهای استان تولید و برداشت شود که تا الان ۱۲ هزار تن از این میزان برداشت شده است.
وی افزود: خوزستان دارای ۲ هزار هکتار باغ انار است که شهرستان باغملک با ۶۰۰ هکتار بیشترین سطح زیرکشت باغات انار را به خود اختصاص داده و بعد از آن شهرستانهای دزپارت، ایذه، اندیمشک و اندیکا در رتبههای بعدی قرار دارند.
حسنینسب، تنش آبی و گرمایی را از چالشهای پیشروی تولید انار برشمرد و بیان داشت: با اقدامات فنی و آموزشهای ترویجی لازم و هشدارها و اطلاعرسانیها سعی بر این شد تا مقدار تنش وارد شده به حداقل برسد و محصول خوبی را از انارستانهای استان تولید و روانه بازار کنیم.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص اقدامات لازم برای توسعه باغات انار استان میگوید: توسعه ارقام اقتصادی منطبق با اقلیم، توسعه کشتهای سایبانی، بالا بردن بهرهوری در باغات انار با استفاده از شیوههای مدرن آبیاری و انجام نکات فنی لازم برای باغداری مدرن طبق تقویم باغبانی از اقدامات ضروری هستند که باید انجام شوند.
وی با اشاره به اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در راستای رسالت ذاتی خود اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی ترویجی، آموزش مسائل فنی به باغداران در زمینه تغذیه، آبیاری، مقابله با آفات و بیماریها کرده است.
حسنینسب ادامه داد: در کنار این اقدامات نیز نسبت به حمایت از باغداران متقاضی برای انجام احیای و نوسازی باغات در قالب پرداخت یارانههای بلاعوض، پرداخت تسهیلات بانکی و تامین نهادهای یارانهای اقدام میکنیم.