پخش زنده
امروز: -
عضو هیات مدیره صندوق احیا بناهای تاریخی وزارت میراثفرهنگی گفت: از ابتدای سال حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار بخش خصوصی برای مرمت آثار تاریخی جذب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ سیدهادی حسینی افزود: مرمت آثار تاریخی با تکیه بر سرمایه ایرانیان و جذب اعتبار بخش خصوصی، تلاشی برای حفظ میراث فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده است. صندوق احیا کاملاً دولتی نیست و زیر نظر وزارت میراثفرهنگی فعالیت میکند . این صندوق بدون دریافت حتی یک ریال بودجه دولتی، با تکیه بر سرمایه ایرانیان داخل و خارج کشور کار اصلیاش مرمت آثار تاریخی است.
او ادامه داد: آثاری که سالها رها شده و در حال نابودی هستند، در قالب طرحهای مشارکتی و با اعتبار بخش خصوصی مرمت میشوند و صندوق علاوه بر جذب سرمایه، بر روند مرمت نظارت میکند تا بناها به زیبایی احیا شوند.
حسینی افزود: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار بخش خصوصی برای مرمت آثار تاریخی جذب شده است.
عضو هیات مدیره صندوق توسعه و احیا بناهای تاریخی و فرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اضافه کرد: یکی از برنامههای مهم صندوق، مرمت کاروانسراها بهویژه در مسیر جاده ابریشم و جاده کربلاست، برخی از این بناها بهطور کامل تخریب شده بودند و اکنون با استفاده از عکسها و مستندات تاریخی در حال بازسازی هستند.
حسینی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها برای خود تاریخ و هویت میسازند و حتی با نمادها و افسانهها، آثار تاریخی خلق میکنند، در حالی که ایران با پیشینه عظیم تاریخی و تمدنی، نیازمند توجه جدی به داشتههای اصیل خود است.
او تأکید کرد: امروز فرصت آن است که مسئولان از جمله استاندار همدان، با برنامههای دقیق در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی گام بردارند و از این فرصتها نهایت بهره را ببرند.