کارخانه بارز، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده تایر سبک کشور، روزانه بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ حلقه تایر سواری و SUV تولید میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرعامل لاستیک بارز کردستان گفت: این کارخانه 24 درصد نیاز کشور را تامین می کند.
کاوه مفاخری افزود: کارخانه در ابتدا با ظرفیت ۳۶ هزار تن راهاندازی شد و از سال ۱۴۰۲ طرح توسعه ۱۴ هزار تنی در دستور کار قرار گرفت.
تاکنون ۱۰ هزار تن از این ظرفیت محقق شده و با تکمیل طرح، تولید به ۵۰ هزار تن و اشتغال مستقیم به ۱۵۰۰ نفر خواهد رسید.
وی گفت:با تلاش پرسنل، در شش ماهه نخست امسال تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است.
همچنین طرح تحول دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها با استفاده از هوش مصنوعی در این واحد اجرایی شده است.
مدیرعامل بارز کردستان یادآور شد: در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیون یورو از بدهی ارزی شرکت به صندوق توسعه ملی بازپرداخت شد و تمامی سود کارخانه صرف پرداخت بدهی و اجرای طرح توسعه در استان گردید.
این طرح با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی تا پایان امسال به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.