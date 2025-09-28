پخش زنده
ساخت بیمارستان ۲۱۶ تخت خوابی شیخ بهایی نجف آباد از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در بازدید از این مرکز درمانی گفت: این بیمارستان با زیربنای بیش از ۱۷ هزار متر مربع در هفت طبقه و با برخورداری از بخشهای تخصصی و فوقتخصصی در حال احداث است.
مهدی جمالی نژاد افزود: ساخت این مرکز درمانی ۲۱۶ تخت خوابی تاکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی گفت: این بیمارستان شش طبقه که بخشهای اصلی آن شامل بخشهای جراحی، بستری زنان و کودکان است، به دلیل مشکل تأمین اعتبار، با تأخیر در افتتاح مواجه شده است.