به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در بازدید از این مرکز درمانی گفت: این بیمارستان با زیربنای بیش از ۱۷ هزار متر مربع در هفت طبقه و با برخورداری از بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی در حال احداث است.

مهدی جمالی نژاد افزود: ساخت این مرکز درمانی ۲۱۶ تخت خوابی تاکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی گفت: این بیمارستان شش طبقه که بخش‌های اصلی آن شامل بخش‌های جراحی، بستری زنان و کودکان است، به دلیل مشکل تأمین اعتبار، با تأخیر در افتتاح مواجه شده است.