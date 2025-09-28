به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مردم قدر شناس روستای عربشاه گروس یادواره سرداران و ۱۱۲ شهید حوزه مقاومت شهید حبیب اله فتاحی تکاب برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در این مراسم گفت: استقبال مردم از یادواره‌ها نشان از همبستگی عمیق مردم با راه خطیر شهدا دارد و الحمد الله راه نورانی شهدا در همه جوامع بخصوص جوانع روستایی پیروان زیادی دارد و این نشان از بالندگی مکتب سرخ شهادت در جامعه است.

کرامتی افزود: راه و مسیری که شهدا رفتند همانا سعادت جامعه و عزت و اقتدار ایران اسلامی و سرافرازی ملت را به ارمغان آورده است.

در پایان این آیین معنوی اهالی قدر شناس روستای عربشاه گروس با نوحه سرایی و سینه زنی بر استمرار راه سرخ شهادت تأکید کردند.