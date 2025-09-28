به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: زنگ گردشگری فرصتی برای شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی استان و شهر شهرکرد به نسل جوان است تا از این طریق آنها ضمن آشنایی باهویت و تاریخ خود برای نگهداری از این جاذبه‌ها نیز ترغیب شوند.

وی افزود: امسال شعار هفته گردشگری «گردشگری و تحول پایدار» نامگذاری شده است در دنیای امروز، صنعت گردشگری نه‌تنها به‌عنوان یک منبع درآمد اقتصادی، بلکه به‌عنوان پلی برای تبادل فرهنگی و توسعه پایدار عمل می‌کند.

جعفری گفت: برگزاری تورهای گردشگری و بازدید علاقه‌مندان از بناهای تاریخی شهر شهرکرد مهمترین برنامه این سازمان در هفته گردشگری است.

هفته گردشگری از ۵ تا ۱۱ مهرماه با شعار «گردشگری و تحول پایدار» برگزار می‌شود و روزهای این هفته عناوین «گردشگری و آموزش»، «گردشگری، زنان و خانواده»، «گردشگری جامعه محلی و محیط‌زیست»، «گردشگری و پایداری اقتصادی»، «گردشگری و فرهنگ» و «گردشگری بین‌المللی» را دارند.