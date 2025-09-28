با هدف ارتقای مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، سند استانی کاهش خطر حوادث و سوانح پس از طی مراحل قانونی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت: این سند مهم که با هدف شناسایی دقیق مخاطرات طبیعی و انسانی، آسیب‌پذیری‌ها، ظرفیت‌های موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی برای کاهش خطرات تدوین شده با همکاری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان تهیه و پس از بررسی‌های دقیق، توسط پژوهشکده سوانح طبیعی مورد تأیید و کفایت علمی قرار گرفته است.

مجید محبی افزود: سند جامع کاهش خطر حوادث و سوانح سیستان و بلوچستان پس از بررسی‌های کارشناسی عمیق در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران، نهایتاً در سازمان مدیریت بحران کشور و ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کشور به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

وی افزود: این سند بر مبنای برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه شده و تمرکز اصلی آن بر کاهش مخاطرات اولویت‌دار استان همراه با ارائه برنامه‌های اقدام مشخص برای دستگاه‌های اجرایی متولی است.

مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان تصویب این سند در بالاترین سطوح ملی را نشانه‌ای از دقت و اهمیت کار کارشناسی انجام‌شده در سیستان و بلوچستان دانست و گفت: این سند جامع نه تنها به شناسایی و تحلیل همه‌جانبه مخاطرات می‌پردازد بلکه راهکارهای عملی و قابل اجرایی برای کاهش اثرات منفی آن‌ها ارائه می‌دهد.

محبی تقویت ساختارها و سازوکارهای مدیریتی برای مقابله مؤثر با خطرات، افزایش درک صحیح شهروندان و مسئولان از مخاطرات و گسترش آموزش‌های همگانی برای پیشگیری و آمادگی، ادغام اصول ایمنی و کاهش خطرپذیری در تمام برنامه‌های عمرانی و پروژه‌های توسعه‌ای استان و کاهش آسیب‌پذیری‌های فیزیکی (مانند ساختمان‌ها، زیرساخت‌های حیاتی) و غیرفیزیکی (مانند سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) را اهداف و رویکردهای کلیدی سند عنوان کرد.

وی اصلی‌ترین رویکرد این سند را همسو با سند راهبرد ملی مدیریت بحران برشمرد و اظهار کرد: رویکرد کلیدی ما در این سند افزایش تاب‌آوری جامعه و کاهش اثرات منفی و خطرات ناشی از حوادث و سوانح است، و دستیابی به این اهداف مستلزم پایبندی، مشارکت فعال، همکاری و هماهنگی همه‌جانبه تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران است.

مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت سند در زمینه استانی و ملی گفت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و قرارگیری در معرض مخاطرات متعددی مانند سیل، زلزله، خشکسالی و طوفان‌های گرد و غبار، همواره در معرض تهدیدات بالایی قرار دارد که تصویب و اجرای این سند جامع که حاصل تلاش تخصصی مدیریت بحران استان و همکاری با نهادهای ملی و محلی به ویژه پارک علم و فناوری استان و با تایید پژوهشکده سوانح و بلایای طبیعی کشور است می‌تواند نقش بسزایی در کاهش خسارات جانی و مالی در بلندمدت داشته باشد.

محبی از تمامی دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان خواست تا با تعهد کامل و همکاری تنگاتنگ، نسبت به اجرای دقیق برنامه‌های تعیین‌شده در این سند اقدام کرده و گام‌های عملی موثری در جهت کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی استان بردارند.