به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پنجمین مرحله اردوی تیم ملی تکواندوی ناشنوایان دختران کشور جهت آمادگی حضور در المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیوی ژاپن به میزبانی مازندران و در مجموعه ورزشی شهید عظیمی آغاز و تا ۱۵ مهر ماه ادامه خواهد داشت.

چهار بانوی منتخب تیم ملی تکواندوی ناشنوایان دختران کشورمان تمرینات خود را زیر نظر «اعظم درستی» سرمربی تیم ملی برگزار می‌کنند.

«نسیبه شهبازی» بانوی پُرافتخار ورزش استان کردستان نیز تمرینات آمادگی خود را در این اردو برگزار خواهد کرد.

بیست و پنجمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ طی روز‌های ۲۴ آبان تا ششم آذرماه امسال در ژاپن برگزار می‌شود.