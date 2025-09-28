پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به نقش صنعت نفت در دوران جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: با وجود بیش از دو هزار بار بمباران خارگ، صادرات نفت هیچگاه متوقف نشد.
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به پایداری صنعت نفت در دوران جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: صنعت نفت همواره در سختترین شرایط به پا بوده و با مدیریت و تلاش کارکنانش، روند تولید و صادرات متوقف نشده است.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس بیش از دو هزار بار جزیره خارگ بمباران شد، اما صادرات نفت ایران هیچگاه به صفر نرسید و همزمان با تخریبها، بازسازی تاسیسات آغاز میشد. در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با برنامهریزی دقیق و همت کارکنان، تولید و صادرات نفت استمرار داشت و حتی تاسیسات آسیبدیده به سرعت به مدار بازگشت.
بورد با اشاره به توسعه غرب کارون گفت: منطقهای که در دوران دفاع مقدس محل حضور رزمندگان بود، امروز به یک قطب تمدن و تولید نفت تبدیل شده است. در میدان آزادگان به تنهایی روزانه ۲۴۰ هزار بشکه نفت تولید میشود و هدفگذاری صنعت نفت رسیدن به ظرفیت یک میلیون بشکه در روز در این منطقه است.