عشایر اصفهان برای گذر از پاییز و زمستان به ۳۰ هزار تن نهاده‌های دامی نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت:عشایر در شش ماهه نخست امسال بیشتر از علوفه‌های مراتع استان استفاده می‌کنند، اما در پاییز و زمستان به دلیل نبود این منابع باید نهاده‌های دامی در اختیارشان قرار گیرد.

مختار اسفندیاری با بیان اینکه در بهار و تابستان امسال بیش از پنج تن نهاده دامی برای مکمل تغذیه دام در اختیار عشایر قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به خشکسالی امسال، نهاده‌های تولید داخل از سال‌های دیگر کمتر بوده و با اعلام وزیر جهاد کشاورزی این مایحتاج از طریق یارانه ۲۸ هزار تومانی از خارج تامین خواهد شد.

اسفندیاری گفت:عشایر استان حدود ۶۰ هزار نفرند و یک میلیون راس دام مولد و ۷۰۰ هزار راس دام قابل عرضه دارند.

عشایر استان اصفهان مشتمل بر سه گروه و جمعیت اصلی هستند.

عشایر ایل بختیاری با آغاز فصل گرم سال از خوزستان به شهرستان‌های فریدونشهر، چادگان و فریدن در غرب اصفهان کوچ می‌کنند و عشایر ایل قشقایی از بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد رهسپار شهرستان‌های سمیرم، دهاقان و شهرضا در جنوب استان می‌شوند، همچنین عشایر عرب جرقویه در شرق اصفهان سکونت دارند.