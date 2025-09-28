به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ موسی جسور گفت: در عملیات دستگیری متخلفان زنده‌گیری پرندگان در تالاب نوروزلو، محیط‌بانان با استفاده از قایق و تجهیزات آتش‌نشانی از عرض رودخانه زرینه‌رود عبور کردند و موفق به کشف و ضبط ۵ قطعه سهره طلایی به همراه ادوات صید پرندگان شدند.

وی افزود: پرندگان صیدشده پس از ضبط ادوات، در تالاب نوروزلو رهاسازی شدند و پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

جسور با تأکید بر نقش مهم پرندگان در حفظ تعادل اکوسیستم خاطرنشان کرد: هرگونه صید و زنده‌گیری پرندگان بدون اخذ مجوز قانونی ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.