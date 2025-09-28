به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه حادثه آتش سوزی در یک منزل مسکونی ساعت ۲۲:۵۵ شب گذشته ( شنبه ۵ مهرماه) در خیابان کوهساری به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

بر اساس این گزارش امدادگران سازمان آتش نشانی با دو دستگاه خودرو امدادی و اطفایی از ایستگاه های شماره ۲ و نجات مرکزی در محل که طبقه دوم ساختمان مسکونی دو طبقه بود حضور یافتند.

این آتش در حال سرایت به سایر بخش های ساختمان بود که با اقدام به موقع آتش نشانان کرمانشاه، حریق مهار شد.

این حادثه خسارت جانی نداشت و علت آن در دست بررسی است.