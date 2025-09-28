به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در این مراسم گفت: مهمترین ویژگی شهید نصرالله ولایت‌پذیری بود که وی را به گوهر درخشان جبهه مقاومت تبدیل کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ملک محمدی با اشاره به ویژگی‌ها و نقش سید حسن نصرالله در جبهه مقاومت، وی را یک عالم عامل و شخصیتی برجسته توصیف کرد.

وی افزود: حزب‌الله شجره طیبه و سید حسن نصرالله یک تنه دژی محکم در برابر طوفان حوادث بود.

مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با تأکید بر اینکه ولایت فقیه محور انسجام و همدلی است، اضافه کرد: شهید نصرالله در برابر همه قدرت‌های شیطانی ایستادگی کرد و سرانجامش بهترین تقدیر، یعنی شهادت بود.

حجت الاسلام ملک‌محمدی دفاع مقدس را گنجینه‌ای بی‌پایان برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد که بیداری ملت‌ها را رقم زد و چهره استکبار جهانی را آشکار ساخت.

وی همچنین به موضوع اسنپ بک اشاره کرد و آن را حربه دیگر دشمنان برای ایجاد تزلزل در اراده ملت ایران برشمرد.