پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان در حسینیه سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در این مراسم گفت: مهمترین ویژگی شهید نصرالله ولایتپذیری بود که وی را به گوهر درخشان جبهه مقاومت تبدیل کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسن ملک محمدی با اشاره به ویژگیها و نقش سید حسن نصرالله در جبهه مقاومت، وی را یک عالم عامل و شخصیتی برجسته توصیف کرد.
وی افزود: حزبالله شجره طیبه و سید حسن نصرالله یک تنه دژی محکم در برابر طوفان حوادث بود.
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با تأکید بر اینکه ولایت فقیه محور انسجام و همدلی است، اضافه کرد: شهید نصرالله در برابر همه قدرتهای شیطانی ایستادگی کرد و سرانجامش بهترین تقدیر، یعنی شهادت بود.
حجت الاسلام ملکمحمدی دفاع مقدس را گنجینهای بیپایان برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد که بیداری ملتها را رقم زد و چهره استکبار جهانی را آشکار ساخت.
وی همچنین به موضوع اسنپ بک اشاره کرد و آن را حربه دیگر دشمنان برای ایجاد تزلزل در اراده ملت ایران برشمرد.