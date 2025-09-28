پخش زنده
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بر لزوم سرعتبخشی به ترخیص کالاهای اساسی سلامت محور و جلوگیری از رسوب محمولهها در انبارها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدمهدی واحدی در بازدید از گمرک زاهدان با اشاره به نقش حیاتی گمرک در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و سلامتمحور گفت: تسهیل فرآیند ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا در انبارها، اقدام مهمی برای دسترسی بهموقع مردم به اقلام مورد نیاز است.
واحدی افزود: با همکاری دستگاههای مرتبط، اقدامات لازم برای روانسازی روند ترخیص و حمایت از فعالان اقتصادی در حال پیگیری است تا کالاها سریعتر به بازار برسند و نیازهای مردم تأمین شود.
همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز بر بهرهگیری از ظرفیت خیرین سلامت برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و تسریع در خدمترسانی به مردم استان تاکید کرد.
محمد حسن محمدی گفت: تلاش ما بر این است که طرح های نیمهتمام حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت خیرین هرچه سریعتر تکمیل و در چرخه خدمترسانی به مردم قرار گیرد.
وی افزود: تکمیل این طرحها تأثیر چشمگیری در ارتقاء شاخصهای بهداشتی و درمانی منطقه خواهد داشت.
محمود طاهری مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان نیز در این نشست اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر دو مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستان خاش و یک خانه بهداشت روستایی در زاهدان توسط خیرین احداث و آماده تجهیز و بهرهبرداری است.
وی ادامه داد: همچنین سه دستگاه اسپیلت برای بیمارستان علیاصغر زاهدان و یک دستگاه رادیولوژی، دو یونیت دندانپزشکی از محل کمکهای خیرین تأمین شده است.