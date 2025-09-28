رئیس مجلس در تشریح جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: در این جلسه موضوعات مهمی در مورد معیشت مردم، کالابرگ، مسائل اقتصادی و چالشهای جدی مردم مطرح و بحث مفصلی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پس از آغاز نشست علنی صبح امروز مجلس و نطق پیش از دستور آقای قالیباف، جلسه مجلس برای بررسی اتفاقات اخیر غیرعلنی شد. ازدقایقی پیش نشست مجلس دوباره به صورت علنی ادامه یافت و محمدباقر قالیباف در تشریح جلسه غیرعلنی گفت: در جلسه غیر علنی موضوعات مهمی در مورد معیشت مردم، کالابرگ، مسائل اقتصادی و چالشهای جدی مردم مطرح و بحث مفصلی شد. در این جلسه تصمیمات مهمی گرفته شد؛ انشاءالله که آثار آن در اقدامات مجلس و دولت موثر باشد.