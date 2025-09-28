بررسی مسائل معیشتی و کالابرگ در جلسه غیرعلنی مجلس

رئیس مجلس در تشریح جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: در این جلسه موضوعات مهمی در مورد معیشت مردم، کالابرگ، مسائل اقتصادی و چالش‌های جدی مردم مطرح و بحث مفصلی شد.