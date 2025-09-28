به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در اجلاسیه پیش کسوتان جهادوشهادت که دربوکان برگزارشد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای مدافع امنیت، مدافع حرم، سلامت وشهدای استان، حضور پر شور مردم وپیش کسوتان دراین مراسم رانشانه وفاداری به آرمان‌های انقلاب و شهدا دانست.

سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدحسین رجبی، دراین اجلاسیه گفت:فرمانده سپاه شهدای استان در ادامه با افتخار از واکنش مردم آذربایجان غربی در این بحران یادکرد و افزود: در این استان، از اهل‌سنت، شیعیان و حتی اقلیت‌های مذهبی مانند مسیحیان، افرادی داوطلبانه به سپاه مراجعه کرده و خواستار حضور در میدان شدند، این یعنی عمق درک صحیح مردم از شرایط حساس کشور، این اتحاد، سرمایه ملی ماست.



وی با اشاره به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، اظهارداشت:قدرت نظامی ما، به‌ویژه در حوزه موشکی و پهپادی، از برکات خون شهدا و رهبری داهیانه امام راحل و مقام معظم رهبری است، امروز موشک‌های ما از پدافند‌های چندلایه دشمن عبور می‌کنند و اهداف حیاتی صهیونیست‌ها را در دل سرزمین‌های اشغالی هدف قرار می‌دهند، این پیروزی‌ها، غیر از تحقق وعده الهی نیست.



سردار رجبی با انتقاد از کشور‌های اسلامی که در برابر نسل‌کشی در غزه سکوت کرده‌اند، تصریح کرد: جای تأسف دارد که حتی یک کشور مسلمان، حاضر به انجام اقدامی علیه رژیم صهیونیستی نشد، درحالی‌که در این جنگ، برادران اهل‌سنت در غزه قربانی شدند و رزمندگان شیعه، مانند فرماندهان حزب‌الله، برای دفاع از آنان به شهادت رسیدند، این نشانه عمق وحدت اسلامی است، برخلاف ادعا‌های دروغین گروه‌های سلفی و سکوت خیانت‌کار برخی دولت‌ها.

امام جمعه بوکان نیز در این مراسم گفت:ملت مادر دوران جنگ اخیر اذیت وآزار زیادی دیدندامادشمن بداند، ایران همیشه پیروز است و پیروزی نهایی در دستان ماست.

ماموستا ملا عباس احمدی در ادامه به حفظ وحدت و انسجام ملت تاکید کردوافزود:مردمان ما همیشه از دین، مال، ناموس ونظام خود برای خدا حمایت کرده اندوبار دیگر با اتحاد و همدلی ثابت کردند که همیشه پشت سر رهبری و نظام جمهوری اسلامی هستند.

سرهنگ سهراب سعیدی فرمانده سپاه بوکان نیزدراین همایش ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهیدان جنگ اخیر، به نقش ارزنده پیش کسوتان جهاد و شهادت دراین دوران اشاره کرد و گفت:ملت و رزمندگان ما جانانه در این دوران در مقابل دشمنان ایستادند، جانفشانی کردند و این افتخار بزرگ را به جهانیان نشان دادند.

درپایان مراسم با اهدای لوح سپاس از پیش کسوتان و جهادگران نمونه شهرستان بوکان تجلیل بعمل آمد.